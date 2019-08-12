В 10 городах Украины пройдут акции в поддержку узников Кремля
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Правозащитники и родственники политзаключенных начинают региональный тур 10 городами Украины в поддержку "узников Кремля" - украинцев, незаконно находящихся в тюрьмах Российской Федерации и в оккупированном ею Крыму, передает УНН со ссылкой на "Центр информации о правах человека".
Как рассказала глава Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик, цель акции "Узники Кремля" - поддержать украинских политических заключенных и военнопленных, помочь их семьям и продемонстрировать солидарность разных городов Украины в противостоянии российской агрессии.
"Мы хотим напомнить обществу, что сегодня сотни украинских граждан заключенные Кремлем и находятся за решеткой из-за сфальсифицированных и политически мотивированых дел. Кремль сажает за свободу выражения мнений, участие в мирных собраниях, убеждения и вероисповедания, а также -за того, что пропаганда требует подпитки для образа врага. Украинцы, как и во времена ГУЛАГа, до сих пор сидят в российских тюрьмах, как и тогда крымские татары снова нежелательны на своей земле в Крыму", - отметила она.
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В десяти городах страны будут размещены установки со 121 капканом. Они символизируют 97 политзаключенных, которых Кремль начал хватать, начиная с 2014 года, и 24 украинских военнопленных моряков, попавших в плен в конце 2018 года.
Региональный тур продлится два месяца - со середины августа до середины октября - и начнется с акций в Одессе (13 августа) и Херсоне (15 августа). После этого активисты посетят Харьков (3 сентября), Мариуполь (6 сентября), Запорожье (10 сентября), Днепр (12 сентября), Львов (16 сентября), Черновцы (19 сентября), Виннице (1 октября) и Чернигов (10 октября )
В рамках тура состоятся уличные акции, пресс-конференции, а также показы документальных фильмов и дискуссии о политзаключенных и нарушениях прав человека в Крыму.