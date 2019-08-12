У 10 містах України пройдуть акції на підтримку в’язнів Кремля

Як розповіла голова Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик, мета акції “В’язні Кремля” – підтримати українських політичних ув’язнених і військовополонених, допомогти їхнім родинам та продемонструвати солідарність різних міст України у протистоянні російській агресії.

"Ми хочемо нагадати суспільству, що сьогодні сотні українських громадян ув’язнені Кремлем і перебувають за ґратами через сфальсифіковані та політично вмотивовані справи. Кремль саджає за свободу вираження думок, участь в мирних зібраннях, політичні переконання та віросповідання, а також через те, що пропаганда вимагає підживлення для образу ворога. Українці, як і за часів ГУЛАГу, досі сидять у російських в’язницях, як і тоді кримські татари знову небажані на свої землі у Криму", - зазначила вона.

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В десяти містах країни буде розміщено інсталяцію зі 121 капкану. Вони символізують 97 політв’язнів, яких Кремль почав хапати, починаючи з 2014 року, та 24 українських військовополонених моряків, що потрапили у полон наприкінці 2018 року.

Регіональний тур триватиме два місяці – з середини серпня до середини жовтня – і розпочнеться з акцій в Одесі (13 серпня) і Херсоні (15 серпня). Після цього активісти відвідають Харків (3 вересня), Маріуполь (6 вересня), Запоріжжя (10 вересня), Дніпро (12 вересня), Львів (16 вересня), Чернівці (19 вересня), Вінниці (1 жовтня) і Чернігів (10 жовтня)

У рамках туру відбудуться вуличні акції, прес-конференції, а також покази документальних фільмів та дискусії про політв’язнів та порушення прав людини в Криму.