Twitter введет продажу "билетов" в своем аналоге Clubhouse
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Социальная сеть Twitter заявила в понедельник, что введет новую функцию, которая позволит пользователям взимать плату за вход в свои аудио-чаты в прямом эфире в своей функции Spaces, стремясь привлечь большее количество создателей контента, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
К этому времени лишь немногие пользователи, которые принимали участие в пилотном тестировании Twitter, могли разместить собственный Space. Начиная с понедельника, хостом может быть любой пользователь, имеющий не менее 600 подписчиков, добавила компания.
В течение ближайших месяцев, заявил Twitter, ограниченная группа пользователей сможет продавать билеты для доступа к своим разговорам в Spaces, а также определять собственные цены и количество билетов, которые будут доступны. Хосты сохранят большую часть дохода, тогда как Twitter заработает "небольшую сумму", добавила компания.
Этот шаг является частью усилий Twitter, чтобы стать большим игроком в "экономике создателей" (creator economy) - новой экономической модели, когда создатели могут непосредственно зарабатывать деньги на своей аудитории, - поскольку влиятельные и независимые авторы все чаще зарабатывают деньги на своем контенте на таких платформах, как YouTube или Substack.
Что было ранее
Twitter представил Spaces в прошлом году, чтобы конкурировать с вирусным приложением Clubhouse, который положил начало тенденции голосовых чатов и привлек к ним знаменитостей и предпринимателей, но аудитория которого ограничена, поскольку стать участником можно только по приглашению.
В прошлом месяце Facebook объявил о своих планах относительно функции голосовых чатов, а также заявил, что позволит слушателям давать чаевые хостам.