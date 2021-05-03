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Twitter введет продажу "билетов" в своем аналоге Clubhouse

Twitter введет продажу "билетов" в своем аналоге Clubhouse

Киев  •  УНН

 • 16408 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Социальная сеть Twitter заявила в понедельник, что введет новую функцию, которая позволит пользователям взимать плату за вход в свои аудио-чаты в прямом эфире в своей функции Spaces, стремясь привлечь большее количество создателей контента, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

К этому времени лишь немногие пользователи, которые принимали участие в пилотном тестировании Twitter, могли разместить собственный Space. Начиная с понедельника, хостом может быть любой пользователь, имеющий не менее 600 подписчиков, добавила компания.

В течение ближайших месяцев, заявил Twitter, ограниченная группа пользователей сможет продавать билеты для доступа к своим разговорам в Spaces, а также определять собственные цены и количество билетов, которые будут доступны. Хосты сохранят большую часть дохода, тогда как Twitter заработает "небольшую сумму", добавила компания.

Этот шаг является частью усилий Twitter, чтобы стать большим игроком в "экономике создателей" (creator economy) - новой экономической модели, когда создатели могут непосредственно зарабатывать деньги на своей аудитории, - поскольку влиятельные и независимые авторы все чаще зарабатывают деньги на своем контенте на таких платформах, как YouTube или Substack.

Что было ранее

Twitter представил Spaces в прошлом году, чтобы конкурировать с вирусным приложением Clubhouse, который положил начало тенденции голосовых чатов и привлек к ним знаменитостей и предпринимателей, но аудитория которого ограничена, поскольку стать участником можно только по приглашению.

В прошлом месяце Facebook объявил о своих планах относительно функции голосовых чатов, а также заявил, что позволит слушателям давать чаевые хостам.

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