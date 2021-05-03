Twitter запровадить продаж "квитків" до свого аналогу Clubhouse

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До цього часу лише деякі користувачі, які брали участь у пілотному тестуванні Twitter, могли розмістити власний Space. Починаючи з понеділка, хостом може бути будь-який користувач, що має щонайменше 600 підписників, додала компанія.

Протягом найближчих місяців, заявив Twitter, обмежена група користувачів зможе продавати квитки для доступу до своїх розмов у Spaces, а також визначатиме власні ціни та кількість квитків, які будуть доступні. Хости збережуть більшу частину доходу, тоді як Twitter заробить "невелику суму", додала компанія.

Цей крок є частиною зусиль Twitter, щоб стати більшим гравцем в "економіці творців" (creator economy) - новій економічній моделі, коли творці можуть безпосередньо заробляти гроші на своїй аудиторії, - оскільки впливові та незалежні автори все частіше заробляють гроші на своєму контенті на таких платформах, як YouTube або Substack.

Що було раніше

Twitter представив Spaces минулого року, щоб конкурувати з вірусним додатком Clubhouse, який поклав початок тенденції голосових чатів і залучив до них знаменитостей і підприємців, але аудиторія якого обмежена, оскільки долучитися можна тільки за запрошенням.

Минулого місяця Facebook оголосив про власні плани щодо функції голосових чатів, а також заявив, що дозволить слухачам давати чайові хостам.