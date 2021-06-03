Twitter удалил твит президента Нигерии Бухари о гражданской войне

КИЕВ. 3 июня. УНН. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари опубликовал твит, в котором говорилось о гражданской войне в Нигерии в 1967-70 годах. Он написал о том, что тем, кто "плохо себя ведет сегодня", надо отвечать "на языке, который они поймут". Через час Twitter удалил сообщение президента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.