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Twitter удалил твит президента Нигерии Бухари о гражданской войне

Киев • УНН

 • 15200 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари опубликовал твит, в котором говорилось о гражданской войне в Нигерии в 1967-70 годах. Он написал о том, что тем, кто "плохо себя ведет сегодня", надо отвечать "на языке, который они поймут". Через час Twitter удалил сообщение президента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Twitter удалил твит президента Нигерии Бухари о гражданской войне

Цитата:

"Многие из тех, кто сегодня плохо себя ведет, слишком молоды, чтобы осознавать разрушения и гибель людей, которые произошли во время гражданской войны в Нигерии. Те из нас, кто провел 30 месяцев в полях, кто прошел через войны, будут обращаться к ним на том языке, который они понимают. Тот, кто хочет разрушения системы, скоро почувствует сильное потрясение. Мы дали им достаточно времени", - говорилось в опубликованном во вторник твите.

Детали

Как передает ВВС, в среду в аккаунте президента появилось уведомление, что этот твит "больше не доступен".

В Нигерии этот шаг назвали “двойными стандартами”. Министр информации Нигерии считает такие действия Twitter несправедливыми. А министр информации Лай Мохаммед утверждает, что Twitter может иметь свои собственные правила. При этом он добавил, что если президент взволнован ситуацией, он имеет право на свободное выражение таких взглядов.

В то же время, пользователи соцсети были возмущены посылом, с которым писал президент, и обеспокоены такими сообщениями. По мнению читателей, это обращение президента был гораздо сильнее, чем то, с которым Бухари обратился в знак осуждения нападений боевиков "Боко харам".

Справка

Гражданская война в Нигерии началась на фоне попыток отделения государства Биафра. Конфликт длился 30 месяцев и сопровождался нападениями сепаратистских сил на мирное население, а также поджогами. В результате погибло более миллиона мирных жителей.

Напомним

31 мая боевики в Нигерии напали на школу-интернат и похитили около 200 учеников, есть погибший. После этого вооруженные группировки потребовали выкуп за освобождение студентов.

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