Twitter удалил твит президента Нигерии Бухари о гражданской войне
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари опубликовал твит, в котором говорилось о гражданской войне в Нигерии в 1967-70 годах. Он написал о том, что тем, кто "плохо себя ведет сегодня", надо отвечать "на языке, который они поймут". Через час Twitter удалил сообщение президента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Цитата:
"Многие из тех, кто сегодня плохо себя ведет, слишком молоды, чтобы осознавать разрушения и гибель людей, которые произошли во время гражданской войны в Нигерии. Те из нас, кто провел 30 месяцев в полях, кто прошел через войны, будут обращаться к ним на том языке, который они понимают. Тот, кто хочет разрушения системы, скоро почувствует сильное потрясение. Мы дали им достаточно времени", - говорилось в опубликованном во вторник твите.
Детали
Как передает ВВС, в среду в аккаунте президента появилось уведомление, что этот твит "больше не доступен".
В Нигерии этот шаг назвали “двойными стандартами”. Министр информации Нигерии считает такие действия Twitter несправедливыми. А министр информации Лай Мохаммед утверждает, что Twitter может иметь свои собственные правила. При этом он добавил, что если президент взволнован ситуацией, он имеет право на свободное выражение таких взглядов.
В то же время, пользователи соцсети были возмущены посылом, с которым писал президент, и обеспокоены такими сообщениями. По мнению читателей, это обращение президента был гораздо сильнее, чем то, с которым Бухари обратился в знак осуждения нападений боевиков "Боко харам".
Справка
Гражданская война в Нигерии началась на фоне попыток отделения государства Биафра. Конфликт длился 30 месяцев и сопровождался нападениями сепаратистских сил на мирное население, а также поджогами. В результате погибло более миллиона мирных жителей.
Напомним
31 мая боевики в Нигерии напали на школу-интернат и похитили около 200 учеников, есть погибший. После этого вооруженные группировки потребовали выкуп за освобождение студентов.