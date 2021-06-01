Боевики в Нигерии хотят выкуп за освобождение учеников
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Вооруженные группировки, которые похитили в Нигерии около 150 учеников Исламской школы в городе Тегин (штат Нигер), хотят выкуп за их освобождение. Об этом пишет УНН со ссылкой на Vanguardngr.
Детали
По словам директора школы Альхаджи Абубакар Альхасана, похитители требуют заплатить за освобождение школьников 110 млн найр (почти 270 000 долларов), иначе угрожают убить детей. Даже несмотря на это правительство штата Нигер отказался платить выкуп.
Поэтому жители штата сами стали собирать деньги, которые они намерены передать боевикам.
Напомним
30 мая боевики в Нигерии похитили учеников Исламской школы в городе Тегин. Речь шла как минимум о 150 школьников.