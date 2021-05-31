У Нігерії бойовики штурмом взяли школу і викрали дві сотні учнів

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Група озброєних людей здійснила збройний напад на школу "Ісламія", одна людина загинула, а інша - важко поранена.

Джерела повідомляють, що школа "Ісламія" - це не школа-інтернат Сангая, а звичайна школа, куди батьки щодня відправляють своїх дітей з метою здобуття ісламської освіти.

Нагадаємо

Поліція Нігерії підтвердила звільнення 14 студентів та співробітників, викрадених минулого місяця бойовиками у північно-західному штаті Кадуна.