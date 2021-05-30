У Нігерії бойовики відпустили викрадених студентів

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Близько 20 людей, включаючи студентів та двох співробітників приватного університету Грінфілд у Кадуні, були викрадені невідомими бойовиками в районі місцевого самоврядування штату Чікун штату 20 квітня.

Мохаммед Джаліге, речник поліції Кадуни, заявив, що студентів знайшли після звільнення їх викрадачами у місці вздовж швидкісної дороги Кадуна-Абуджа.

Викрадення студентів

Поліцейські органи Нігерії підтвердили викрадення 21 квітня, заявивши, що збройні особи проникли в університет у великій кількості та викрали студентів та двох співробітників, в той час як один співробітник загинув.

23 квітня бойовики в полоні вбили трьох студентів. Тіла учнів були знайдені поблизу школи. За цим відбулося моторошне вбивство ще двох студентів університету 26 квітня. Як повідомляють місцеві ЗМІ, 1 травня бойовики звільнили одного із викрадених студентів після того, як його батьки заплатили невідомий викуп.

Нагадаємо

Лідер терористичного угрупування “Боко Харам” Абубакар Шекау закінчив життя самогубством.

У Нігерії внаслідок пожежі у школі загинули близько 20 учнів.