У Нігерії бойовики відпустили викрадених студентів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Поліція Нігерії підтвердила звільнення 14 студентів та співробітників, викрадених минулого місяця бойовиками у північно-західному штаті Кадуна. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Близько 20 людей, включаючи студентів та двох співробітників приватного університету Грінфілд у Кадуні, були викрадені невідомими бойовиками в районі місцевого самоврядування штату Чікун штату 20 квітня.
Мохаммед Джаліге, речник поліції Кадуни, заявив, що студентів знайшли після звільнення їх викрадачами у місці вздовж швидкісної дороги Кадуна-Абуджа.
Викрадення студентів
Поліцейські органи Нігерії підтвердили викрадення 21 квітня, заявивши, що збройні особи проникли в університет у великій кількості та викрали студентів та двох співробітників, в той час як один співробітник загинув.
23 квітня бойовики в полоні вбили трьох студентів. Тіла учнів були знайдені поблизу школи. За цим відбулося моторошне вбивство ще двох студентів університету 26 квітня. Як повідомляють місцеві ЗМІ, 1 травня бойовики звільнили одного із викрадених студентів після того, як його батьки заплатили невідомий викуп.
Нагадаємо
Лідер терористичного угрупування “Боко Харам” Абубакар Шекау закінчив життя самогубством.
У Нігерії внаслідок пожежі у школі загинули близько 20 учнів.