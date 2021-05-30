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В Нигерии боевики отпустили похищенных студентов

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 мая. УНН. Полиция Нигерии подтвердила освобождение 14 студентов и сотрудников, похищенных в прошлом месяце боевиками в северо-западном штате Кадуна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В Нигерии боевики отпустили похищенных студентов

Детали

Около 20 человек, включая студентов и двух сотрудников частного университета Гринфилд в Кадуне, были похищены неизвестными боевиками в районе местного самоуправления штата Чикун штата 20 апреля.

Мохаммед Джалиге, представитель полиции Кадуны, заявил, что студентов нашли после освобождения их похитителями в месте вдоль скоростной дороги Кадуна-Абуджа.

Похищение студентов

Полицейские органы Нигерии подтвердили похищение 21 апреля, заявив, что вооруженные лица проникли в университет в большом количестве и похитили студентов и двух сотрудников, в то время как один сотрудник погиб.

23 апреля боевики в плену убили трех студентов. Тела учеников были найдены возле школы. По этим произошло жуткое убийство еще двух студентов университета 26 апреля. Как сообщают местные СМИ, 1 мая боевики освободили одного из похищенных студентов после того, как его родители заплатили неизвестный выкуп.

Напомним

Лидер террористической группировки "Боко Харам" Абубакар Шекау покончил жизнь самоубийством .

В Нигерии в результате пожара в школепогибли около 20 учеников.

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