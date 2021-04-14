У Нігерії горіла школа: близько 20 учнів загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Нігерії внаслідок пожежі у школі загинули близько 20 учнів. Про це пише УНН з посиланням на Actu Niger.
Цитата
Пожежа спалахнула 13 квітня, у школі в районі Пейс Бас у Ніамеї. За первинною інформацією, студенти потрапили у вогняну пастку, яка також знищила кілька класів. Відомо, що загинули учні підготовчих і молодших класів.
Влада негайно прибула на місце події, і до офіційного звіту місцеві джерела говорять про щонайменше 20 загиблих школярів.
Додатково
У місті Українка Обухівського району, що на Київщині, виникла пожежа в дитячому садку “Альонушка”. Рятувальники евакуювали з закладу понад 100 дітей.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США сталася стрілянина у школі: є загиблий