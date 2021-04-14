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У Нігерії горіла школа: близько 20 учнів загинули

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Нігерії внаслідок пожежі у школі загинули близько 20 учнів. Про це пише УНН з посиланням на Actu Niger.

Цитата

Пожежа спалахнула 13 квітня, у школі в районі Пейс Бас у Ніамеї. За первинною інформацією, студенти потрапили у вогняну пастку, яка також знищила кілька класів. Відомо, що загинули учні підготовчих і молодших класів.

Влада негайно прибула на місце події, і до офіційного звіту місцеві джерела говорять про щонайменше 20 загиблих школярів.

Додатково

У місті Українка Обухівського району, що на Київщині, виникла пожежа в дитячому садку “Альонушка”. Рятувальники евакуювали з закладу понад 100 дітей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США сталася стрілянина у школі: є загиблий

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