На Київщині горить дитсадок: евакуйовано понад 100 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У середу в місті Українка Обухівського району, що на Київщині, виникла пожежа в дитячому садку "Альонушка". Рятувальники евакуювали з закладу понад 100 дітей. Про це УНН повідомила керівник пресслужби ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.
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"Наразі триває ліквідація загоряння у дитячому садочку. Проводилась евакуація. Виведено на свіже повітря 108 дітей і 40 співробітників", - сказала Рубан.
Деталі
За словами керівниці пресслужби, станом на зараз немає інформації щодо постраждалих внаслідок пожежі.
Що було раніше
Як повідомляв УНН, на початку березня на Миколаївщині стався вибух котла на території школи.