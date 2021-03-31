В Киевской области горит детский сад: эвакуированы более 100 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В среду в городе Украинка Обуховского района Киевской области, возник пожар в детском саду "Аленушка". Спасатели эвакуировали из заведения более 100 детей. Об этом УНН сообщила руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.
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"Сейчас продолжается ликвидация возгорания в детском саду. Проводилась эвакуация. Выведены на свежий воздух 108 детей и 40 сотрудников", - сказала Рубан.
Детали
По словам руководительницы пресс-службы, по состоянию на сейчас нет информации о пострадавших в результате пожара.
Что было раньше
Как сообщал УНН, в начале марта в Николаевской области произошел взрыв котла на территории школы.