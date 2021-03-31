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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 28436 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 43805 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 103845 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 139943 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 192981 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 192238 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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В Киевской области горит детский сад: эвакуированы более 100 детей

В Киевской области горит детский сад: эвакуированы более 100 детей

Киев  •  УНН

 • 33096 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В среду в городе Украинка Обуховского района Киевской области, возник пожар в детском саду "Аленушка". Спасатели эвакуировали из заведения более 100 детей. Об этом УНН сообщила руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

Цитата:

"Сейчас продолжается ликвидация возгорания в детском саду. Проводилась эвакуация. Выведены на свежий воздух 108 детей и 40 сотрудников", - сказала Рубан.

Детали

По словам руководительницы пресс-службы, по состоянию на сейчас нет информации о пострадавших в результате пожара.

Что было раньше

Как сообщал УНН, в начале марта в Николаевской области произошел взрыв котла на территории школы.

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