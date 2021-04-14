В Нигерии горела школа: около 20 учеников погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Нигерии в результате пожара в школе погибли около 20 учеников. Об этом пишет УНН со ссылкой на Actu Niger.
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Пожар вспыхнул 13 апреля, в школе в районе Пейс Бас в Ниамее. По первоначальной информации, студенты попали в огненную ловушку, которая также уничтожила несколько классов. Известно, что погибли ученики подготовительных и младших классов.
Власть немедленно прибыла на место происшествия, и официальному отчету местные источники говорят о не менее 20 погибших школьников.
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В городе Украинка Обуховского района Киевской области, возник пожар в детском саду “Аленушка”. Спасатели эвакуировали из заведения более 100 детей.
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