У США сталася стрілянина у школі: є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У школі в місті Ноксвілл, штат Теннессі, США, сталась стрілянина. Внаслідок інциденту загинула одна людина. Про це пише УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Одна людина загинула, а поліцейський отримав поранення після стрілянини в середній школі у Ноксвіллі, штат Теннессі, йдеться.
Департамент поліції Ноксвілла (КПД) заявив, що побачили людину, "яка, можливо, була озброєна в школі". Коли співробітники наблизились до нього, пролунали постріли.
Співробітник КПД був принаймні один раз поранений та доставлений до медичного центру з травмами, що не загрожують життю, заявила поліція.
На місці події одну людину знайшлм мертвою, а іншу затримали для подальшого розслідування. Бюро розслідувань штату Теннессі вестиме розслідування інциденту.
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