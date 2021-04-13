У США сталася стрілянина у школі: є загиблий

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Одна людина загинула, а поліцейський отримав поранення після стрілянини в середній школі у Ноксвіллі, штат Теннессі, йдеться.

Департамент поліції Ноксвілла (КПД) заявив, що побачили людину, "яка, можливо, була озброєна в школі". Коли співробітники наблизились до нього, пролунали постріли.

Співробітник КПД був принаймні один раз поранений та доставлений до медичного центру з травмами, що не загрожують життю, заявила поліція.

На місці події одну людину знайшлм мертвою, а іншу затримали для подальшого розслідування. Бюро розслідувань штату Теннессі вестиме розслідування інциденту.

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