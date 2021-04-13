В США произошла стрельба в школе: есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В школе в городе Ноксвилл, штат Теннесси, США, произошла стрельба. В результате инцидента погиб один человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Один человек погиб, а полицейский получил ранения после стрельбы в средней школе в Ноксвилле, штат Теннесси, идет речь.
Департамент полиции Ноксвилла (КПД) заявил, что увидили человека, “который, возможно, был вооружен в школе”. Когда сотрудники подошли к нему, раздались выстрелы.
Сотрудник КПД был по крайней мере один раз ранен и доставлен в медицинский центр с травмами, не угрожающими жизни, заявила полиция.
На месте происшествия одного человека знайшлм мертвой, а другую задержали для дальнейшего расследования. Бюро расследований штата Теннесси вести расследование инцидента.
Напомним
Американский подросток погиб в результате стрельбы в школе в штате Арканзас.