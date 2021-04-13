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В США произошла стрельба в школе: есть погибший

В США произошла стрельба в школе: есть погибший

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. В школе в городе Ноксвилл, штат Теннесси, США, произошла стрельба. В результате инцидента погиб один человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Один человек погиб, а полицейский получил ранения после стрельбы в средней школе в Ноксвилле, штат Теннесси, идет речь.

Департамент полиции Ноксвилла (КПД) заявил, что увидили человека, “который, возможно, был вооружен в школе”. Когда сотрудники подошли к нему, раздались выстрелы.

Сотрудник КПД был по крайней мере один раз ранен и доставлен в медицинский центр с травмами, не угрожающими жизни, заявила полиция.

На месте происшествия одного человека знайшлм мертвой, а другую задержали для дальнейшего расследования. Бюро расследований штата Теннесси вести расследование инцидента.

Напомним

Американский подросток погиб в результате стрельбы в школе в штате Арканзас.

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