Глава нігерійських терористів вчинив самогубство
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Лідер терористичного угрупування “Боко Харам” Абубакар Шекау закінчив життя самогубством. Про це пише The Wall Street Journal, передає УНН.
Деталі
Його смерть, про яку військові Нігерії помилково повідомляли щонайменше три рази раніше, була підтверджена п’ятьма нігерійськими чиновниками, які докладно її описали.
Шекау підірвав пояс смертника під час сутички з бойовиками конкуруючого угрупування “Ісламська держава” в Західній Африці (ISWAP) в штаті Борно, щоб його не захопили живим.
У стенограмі розмови терористів один з них сказав, що їх лідер підірвав бомбу і наклав на себе руки.
Доповнення
Видання називає його одним з найжорстокіших терористів у світі, який занурив у релігійну війну чотири держави, в тому числі найбільш густонаселену Африку. Він був найбільш відомий тим, що викрав майже 300 школярок з міста Чибок у ніч перед випускними іспитами, викрадення, яке спричинило всесвітній рух у соціальних мережах #BringBackOurGirls.
Нагадаємо
Бойовики зі зброєю викрали понад три сотні учениць зі шкільного гуртожитку в Замфарі на північному заході Нігерії. Відповідальність за напади на школи у Нігерії беруть екстремістське угрупування “Боко-Харам” і терористична організація “Ісламська держава”.