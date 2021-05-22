Глава нигерийских террористов совершил самоубийство
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Лидер террористической группировки “Боко Харам” Абубакар Шекау покончил жизнь самоубийством. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает УНН.
Детали
Его смерть, о которой военные Нигерии ошибочно сообщали по меньшей мере три раза раньше, была подтверждена пятью нигерийскими чиновниками, которые подробно ее описали.
Шекау подорвал пояс смертника во время столкновения с боевиками конкурирующей группировки “Исламское государство” в Западной Африке (ISWAP) в штате Борно, чтобы его не захватили живым.
В стенограмме разговора террористов один из них сказал, что их лидер взорвал бомбу и покончил с собой.
Дополнение
Издание называет его одним из самых жестоких террористов в мире, который погрузил в религиозную войну четыре государства, в том числе наиболее густонаселенную Африку. Он был наиболее известен тем, что похитил почти 300 школьниц из города Чибок в ночь перед выпускными экзаменами, похищения, повлекшее всемирное движение в социальных сетях #BringBackOurGirls.
Напомним
Боевики с оружием похитили более трехсот учениц из школьного общежития в Замфара на северо-западе Нигерии. Ответственность за нападения на школы в Нигерии берут экстремистская группировка “Боко-Харам” и террористическая организация “Исламское государство”.