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Глава нигерийских террористов совершил самоубийство

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 мая. УНН. Лидер террористической группировки “Боко Харам” Абубакар Шекау покончил жизнь самоубийством. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает УНН.

Глава нигерийских террористов совершил самоубийство

Детали

Его смерть, о которой военные Нигерии ошибочно сообщали по меньшей мере три раза раньше, была подтверждена пятью нигерийскими чиновниками, которые подробно ее описали.

Шекау подорвал пояс смертника во время столкновения с боевиками конкурирующей группировки “Исламское государство” в Западной Африке (ISWAP) в штате Борно, чтобы его не захватили живым.

В стенограмме разговора террористов один из них сказал, что их лидер взорвал бомбу и покончил с собой.

Дополнение

Издание называет его одним из самых жестоких террористов в мире, который погрузил в религиозную войну четыре государства, в том числе наиболее густонаселенную Африку. Он был наиболее известен тем, что похитил почти 300 школьниц из города Чибок в ночь перед выпускными экзаменами, похищения, повлекшее всемирное движение в социальных сетях #BringBackOurGirls.

Напомним

Боевики с оружием похитили более трехсот учениц из школьного общежития в Замфара на северо-западе Нигерии. Ответственность за нападения на школы в Нигерии берут экстремистская группировка “Боко-Харам” и террористическая организация “Исламское государство”.

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