Бойовики в Нігерії хочуть викуп за звільнення учнів

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За словами директора школи Альхаджі Абубакара Альхасана, викрадачі вимагають заплатити за звільнення школярів 110 млн найр (майже 270 тисяч доларів), інакше погрожують вбити дітей. Навіть попри це уряд штату Нігер відмовився платити викуп.

Тож жителі штату самі стали збирати гроші, які вони мають намір передати бойовикам.

Нагадаємо

30 травня бойовики в Нігерії викрали учнів Ісламської школи в місті Тегіна. Йшлося щонайменше про 150 школярів.