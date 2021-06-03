Twitter видалив твіт президента Нігерії Бухарі про громадянську війну

Цитата:

"Багато з тих, хто сьогодні погано поводиться, занадто молоді, щоб усвідомлювати руйнування і загибель людей, які сталися під час громадянської війни в Нігерії. Ті з нас, хто провів 30 місяців у полях, хто пройшов через війни, будуть звертатися до них тією мовою, яку вони розуміють. Той, хто хоче руйнування системи, скоро відчує сильне потрясіння. Ми дали їм достатньо часу", - говорилося в опублікованому у вівторок твіті.

Деталі

Як передає ВВС, в середу в акаунті президента з'явилося повідомлення, що цей твіт "більше не доступний".

У Нігерії цей крок назвали "подвійними стандартами". Міністр інформації Нігерії вважає такі дії Twitter несправедливими. А міністр інформації Лай Мохаммед стверджує, що Twitter може мати свої власні правила. При цьому він додав, що якщо президент схвильований ситуацією, він має право на вільне вираження таких поглядів.

Водночас користувачі соцмережі були обурені посилом, з яким писав президент, і стурбовані такими повідомленнями. На думку читачів, це звернення президента було набагато сильнішим, ніж те, з яким Бухарі звернувся в знак засудження нападів бойовиків "Боко харам".

Довідка

Громадянська війна в Нігерії почалася на тлі спроб відокремлення держави Біафра. Конфлікт тривав 30 місяців і супроводжувався нападами сепаратистських сил на мирне населення, а також підпалами. У результаті, загинув понад мільйон мирних жителів.

Нагадаємо

31 травня бойовики у Нігерії напали на школу-інтернат і викрали близько 200 учнів, є загиблий. Після цього збройні угруповання почали вимагати викуп за звільнення студентів.