Twitter сегодня начнет сокращение работников – Reuters

Детали

Twitter сообщила в электронном письме к персоналу, что предупредит сотрудников до 9 утра по тихоокеанскому времени в пятницу о сокращении персонала.

"Пытаясь вывести Twitter на здоровый путь, мы пройдем через сложный процесс сокращения нашей глобальной рабочей силы в пятницу", — говорится в электронном письме, присланном в четверг, с которым ознакомилось Reuters.

Также отмечается, что Twitter сообщил в электронном письме, что его офисы будут временно закрыты, а доступ ко всем бейджам будет приостановлен, чтобы "помочь обеспечить безопасность каждого сотрудника, а также систем Twitter и клиентов".

Напомним

Маск, который 27 октября завершил сделку по покупке Twitter за 44 миллиарда долларов, распорядился провести сокращения по всей компании, причем некоторые команды будут сокращены больше, чем другие, сказали трое из людей, давших комментарий на условиях анонимности. Пока неизвестно о масштабах увольнений.