Маск віддав наказ провести масові скорочення у Twitter - The New York Times

Деталі

Зазначається, що Маск, який у четвер, 27 жовтня, завершив операцію з купівлі Twitter за 44 мільярди доларів, розпорядився провести скорочення по всій компанії, причому деякі команди будуть скорочені більше, ніж інші, сказали троє з людей, які дали коментар на умовах анонімності. Наразі невідомо про масштаби звільнень.

Наголошується, що у Twitter працює близько 7500 співробітників.

Повідомлення про звільнення в Twitter з'явилися після того, як Маск погодився купити компанію в квітні. Мільярдер, який також очолює компанію Tesla і компанію SpaceX, заявив інвесторам, що він зробить Twitter приватною компанією, скоротить робочу силу, скасує правила модерації контенту і знайде нові джерела доходу.

Також зазначається, що скорочення в Twitter відбудуться до 1 листопада, коли співробітники повинні були отримати гранти на акції як частину своєї компенсації.

The New York Times пише, що такі гранти, як правило, становлять значну частину заробітної плати працівників. Звільнивши працівників до цієї дати, Маск може уникнути виплати грантів, хоча за умовами угоди про злиття він повинен виплатити працівникам грошові кошти замість акцій. Twitter і представник Маска наразі не відповіли на запити про коментарі. За деякими даними, скорочення, ймовірно, торкнеться близько 50 відсотків персоналу.

Додамо

У четвер, 27 жовтня, мільярдер Ілон Маск закрив угоду на 44 мільярди доларів щодо покупки Twitter.

Компанія відчула значні зміни одразу після першого робочого дня Ілона Маска як власника соцмережі. Так, були звільнені топменеджери Twitter, а раду директорів розпустили. У компанії також заявили, що припинять торгівлю своїми акціями на Нью-Йоркській фондовій біржі 8 листопада.

Сам Маск після купівлі пообіцяв змінити сервіс, послабивши правила модерації вмісту, включивши нові технології та зробивши алгоритм Twitter більш прозорим.

Нагадаємо

Мільярдер Ілон Маск заявив, що придбана ним на 44 млрд доларів компанія Twitter сформує раду з модерації контенту.