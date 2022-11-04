Twitter сьогодні розпочне скорочення працівників – Reuters

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Twitter повідомила в електронному листі до персоналу, що попередить співробітників до 9 ранку за тихоокеанським часом у п’ятницю про скорочення персоналу.

"Намагаючись вивести Twitter на здоровий шлях, ми пройдемо через складний процес скорочення нашої глобальної робочої сили в п’ятницю", — йдеться в електронному листі, надісланому в четвер, з яким ознайомилося Reuters.

Також зазначається, що Twitter повідомив у електронному листі, що його офіси будуть тимчасово закриті, а доступ до всіх бейджів буде призупинено, щоб "допомогти забезпечити безпеку кожного співробітника, а також систем Twitter і клієнтів".

Нагадаємо

Маск, який 27 жовтня завершив операцію з купівлі Twitter за 44 мільярди доларів, розпорядився провести скорочення по всій компанії, причому деякі команди будуть скорочені більше, ніж інші, сказали троє з людей, які дали коментар на умовах анонімності. Наразі невідомо про масштаби звільнень.