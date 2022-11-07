Twitter просит некоторых уволенных работников вернуться - Bloomberg

Детали

По словам двух людей, некоторые из тех, кого просят вернуться, были уволены ошибочно. Других уволили до того, как руководство осознало, что их работа и опыт могут понадобиться для создания новых функций, предусматриваемых Маском, рассказали источники.

Дополнение

На этой неделе Twitter сократил около 3700 человек по электронной почте, чтобы сократить расходы после приобретения компании Маском. Многие сотрудники узнали, что потеряли работу после того, как их доступ к общекорпоративным системам, таким как электронная почта и Slack, был внезапно заблокирован. Просьбы сотрудников вернуться демонстрируют, насколько торопливым и хаотичным был процесс, отмечает Bloomberg.