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Маск звільнив 50% співробітників Twitter

Маск звільнив 50% співробітників Twitter

Київ • УНН

 • 480316 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Американський мільярдер та новий власник Twitter Ілон Маск звільнив 50% своїх співробітників. Про це повідомив керівник відділу безпеки компанії Йоель Рот у Twitter, передає УНН.

Деталі

Рот повідомив, що 15% співробітників Twitter із групи довіри та безпеки, яка відповідає за запобігання поширенню дезінформації та шкідливого контенту, було звільнено. Він додав, що в масштабах усієї компанії звільнення торкнулися 50% співробітників.

Оскільки до проміжних виборів у США залишилося лише кілька днів, Рот сказав, що боротьба зі шкідливою дезінформацією залишається головним пріоритетом.

Як повідомляє Reuters, твіт глави відділу безпеки та корпоративної етики Йоеля Рота покликаний заспокоїти користувачів та рекламодавців після поглинання компанії мільярдером Ілоном Маском.

Bloomberg повідомляє, що співробітники компанії Twitter подали колективний позов до федерального суду Сан-Франциско.

Повідомляється, що компанія заявила, що скорочує 93 робочих місця в Лос-Анджелесі, 784 — у Сан-Франциско та 106 — у Сан-Хосе. Звільненим співробітникам буде виплачено всю заробітну плату та пільги, на які вони мають право, до 4 січня, офіційної дати звільнення, йдеться в листі компанії.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Twitter 4 листопада почне скорочення працівників.

Маск, який 27 жовтня завершив угоду щодо купівлі Twitter за 44 мільярди доларів, розпорядився провести скорочення по всій компанії, причому деякі команди будуть скорочені більше, ніж інші, сказали троє з людей, які дали коментар на умовах анонімності.

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