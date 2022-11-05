Маск уволил 50% сотрудников Twitter

Детали

Рот сообщил, что 15% сотрудников Twitter из группы доверия и безопасности, которая отвечает за предотвращение распространения дезинформации и вредоносного контента, были уволены. Он добавил, что в масштабах всей компании увольнения коснулись 50% сотрудников.

Поскольку до промежуточных выборов в США осталось всего несколько дней, Рот сказал, что борьба с вредоносной дезинформацией остается главным приоритетом.

Как сообщает Reuters, твит главы отдела безопасности и корпоративной этики Йоэля Рота призван успокоить пользователей и рекламодателей после поглощения компании миллиардером Илоном Маском.

Bloomberg сообщает, что сотрудники компании Twitter подали коллективный иск в федеральный суд Сан-Франциско.

Сообщается, что компания заявила, что сокращает 93 рабочих места в Лос-Анджелесе, 784 — в Сан-Франциско и 106 — в Сан-Хосе. Пострадавшим сотрудникам будет выплачена вся заработная плата и льготы, на которые они имеют право, до 4 января, официальной даты увольнения, говорится в письме компании.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Twitter 4 ноября начнет сокращение работников.

Маск, который 27 октября завершил сделку по покупке Twitter за 44 миллиарда долларов, распорядился провести сокращения по всей компании, причем некоторые команды будут сокращены больше, чем другие, сказали трое из людей, давших комментарий на условиях анонимности.