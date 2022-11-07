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Twitter просить деяких звільнених працівників повернутися - Bloomberg

Twitter просить деяких звільнених працівників повернутися - Bloomberg

Київ • УНН

 • 431154 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Twitter, яка звільнила приблизно половину штату в п'ятницю після придбання компанії Ілоном Маском за 44 мільярди доларів, тепер звертається до десятків співробітників, які втратили роботу, і просить їх повернутися, повідомляє з посиланням на джерела Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами двох людей, дехто з тих, кого просять повернутися, були звільнені помилково. Інших звільнили до того, як керівництво усвідомило, що їхня робота та досвід можуть знадобитися для створення нових функцій, які передбачає Маск, розповіли джерела.

Доповнення

Цього тижня Twitter скоротив близько 3700 осіб електронною поштою, щоб скоротити витрати після придбання компанії Маском. Багато співробітників дізналися, що втратили роботу після того, як їхній доступ до загальнокорпоративних систем, таких як електронна пошта та Slack, було раптово заблоковано. Прохання співробітників повернутися демонструють, наскільки квапливим та хаотичним був процес, відзначає Bloomberg.

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