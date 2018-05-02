Twitter продал данные исследователю из Cambridge Analytica

В Cambridge Analytica в свою очередь отметили, что никогда не получали никаких данных от GSR и не предпринимали совместные с GSR проекты с фокусом на ее данные.



Ранее сервис Twitter запретил GSR и Cambridge Analytica покупать данные или размещать рекламу на его платформе.



Как сообщал УНН, компания Facebook оказалась в центре скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что британской аналитической фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.



Как рассказали бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса. Позже в Facebook сообщили о утечка данных почти 90 млн пользователей.