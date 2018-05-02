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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Twitter продал данные исследователю из Cambridge Analytica

Киев • УНН

 • 9809 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Twitter предоставила исследователю доступ к публичным данных пользователей на один день. Покупка информации осуществлялась через компанию Когана GSR (Global Science Research). GSR собрала "случайную выборку" публичных твитов за период между декабря 2014 года и апрелем 2015 года. В Twitter отметили, что компания не получила никакого доступа к частной информации пользователей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.

Twitter продал данные исследователю из Cambridge Analytica

В Cambridge Analytica в свою очередь отметили, что никогда не получали никаких данных от GSR и не предпринимали совместные с GSR проекты с фокусом на ее данные.

Ранее сервис Twitter запретил GSR и Cambridge Analytica покупать данные или размещать рекламу на его платформе.

Как сообщал УНН, компания Facebook оказалась в центре скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что британской аналитической фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.

Как рассказали бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса. Позже в Facebook сообщили о утечка данных почти 90 млн пользователей.

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