Twitter продав дані досліднику з Cambridge Analytica
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Twitter надала досліднику доступ до публічних даних користувачів на один день. Покупка інформації здійснювалася через компанію Когана GSR (Global Science Research). GSR зібрала "випадкову вибірку" публічних твітів за період між груднем 2014 року та квітнем 2015 року. В Twitter наголосили, що компанія не отримала жодного доступу до приватної інформації користувачів. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.
В Cambridge Analytica у свою чергу наголосили, що ніколи не отримували жодних даних від GSR та не робили спільні з GSR проекти з фокусом на її дані.
Раніше сервіс Twitter заборонив GSR і Cambridge Analytica купувати дані або розміщувати рекламу на його платформі.
Як повідомляв УНН, компанія Facebook опинилася в центрі скандалу після того, як газета The New York Times повідомила, що британській аналітичній фірмі Cambridge Analytica вдалося зібрати особисті дані понад 50 млн користувачів соцмережі, щоб розробити алгоритм аналізу політичних уподобань виборців.
Як розповіли колишні співробітники компанії, створений алгоритм полегшував розсилку користувачам політичної реклами з метою потенційно вплинути на їхні голоси. Пізніше у Facebook повідомили про витік даних майже 90 млн користувачів.