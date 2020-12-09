Twitter назвал самый популярный пост года
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Пользователи Twitter чаще всего в 2020 году пересылали последние сообщения аккаунта американского актера Чедвика Боузман с известием о его смерти. Об этом говорится в блоге социальной сети, передает УНН.
Боузман, известный по роли Черной пантеры из серии фильмов вселенной Marvel, умер в конце августа из-за рака толстой кишки. Ему было было 43 года. Твит, в котором сообщалось о его смерти, стал самым популярным в истории соцсети уже на следующий день, когда сообщение набрало более 5,7 млн лайков.
По состоянию на 9 декабря у этого поста 3,1 млн ретвитов и 7,5 млн лайков.
Также Twitter составил список людей, которых чаще других обсуждали пользователи соцети в этом году. На первом месте находится президент США Дональд Трамп, на втором — кандидат в президента Соединенных Штатов Джо Байден, которого американские СМИ называют победителем на выборах главы государства. На третьем месте оказался Джордж Флойд — афроамериканец, который погиб в Миннеаполисе при задержании полицией.
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Самым популярным хэштегом 2020 года стало #COVID19, а второе место занял #BlackLivesMatter.