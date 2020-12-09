Twitter назвал самый популярный пост года

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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 16989 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 31488 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 51126 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 75244 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105897 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110508 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 123506 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Пользователи Twitter чаще всего в 2020 году пересылали последние сообщения аккаунта американского актера Чедвика Боузман с известием о его смерти. Об этом говорится в блоге социальной сети, передает УНН.

Боузман, известный по роли Черной пантеры из серии фильмов вселенной Marvel, умер в конце августа из-за рака толстой кишки. Ему было было 43 года. Твит, в котором сообщалось о его смерти, стал самым популярным в истории соцсети уже на следующий день, когда сообщение набрало более 5,7 млн лайков.

По состоянию на 9 декабря у этого поста 3,1 млн ретвитов и 7,5 млн лайков.

Также Twitter составил список людей, которых чаще других обсуждали пользователи соцети в этом году. На первом месте находится президент США Дональд Трамп, на втором — кандидат в президента Соединенных Штатов Джо Байден, которого американские СМИ называют победителем на выборах главы государства. На третьем месте оказался Джордж Флойд — афроамериканец, который погиб в Миннеаполисе при задержании полицией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аккаунты президента США в Twitter перейдут Байдена в день инаугурации

Самым популярным хэштегом 2020 года стало #COVID19, а второе место занял #BlackLivesMatter.

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