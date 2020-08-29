Помер актор, що зіграв головну роль в "Чорній пантері"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Актор Чедвік Боузман, який зіграв головну роль у фільмі "Чорна пантера" (Black Panther, 2018), помер від раку у віці 43 років. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter-акаунт актора.
"Справжній боєць, Чедвік переніс все це і подарував вам безліч фільмів, які ви полюбили", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Боузмана був діагностований рак товстої кишки чотири роки тому. Він помер в своєму будинку в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія) в оточенні родини.
Боузман народився в США в 1976 році. Він грав в таких фільмах, як "Правосуддя" (Justified, 2011), "42" (2013), "Боги Єгипту" (Gods of Egypt, 2016), "Перший месник: Протистояння" (Captain America: Civil War, 2016) , "Маршалл" (Marshall 2017), "Месники: Війна нескінченності" (Avengers: Infinity War, 2018), "Месники: Фінал" (Avengers: Endgame, 2019), "21 міст" (21 Bridges, 2019), "П'ятеро однієї крові" (Da 5 Bloods, 2020).
Зокрема, на смерть актора відреагували у кіностудії Marvel, в фільмах якої Боузман брав активну участь.
"Наші серця розбиті, і наші думки з сім'єю Чедвіка Боузмана. Твоє спадщина буде жити вічно. Спочивай з миром", - йдеться у повідомленні кіностудії, опублікованному в Instagram.
Нагадаємо, американський актор Уїлфорд Брімлі помер на початку серпня на 86-му році життя в штаті Юта.
Our hearts are broken and our thoughts are with Chadwick Boseman’s family. Your legacy will live on forever. Rest In Peace.