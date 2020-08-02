У США помер відомий актор Уїлфорд Брімлі

За даними порталу, Брімлі знаходився в лікарняному відділенні інтенсивної терапії і проходив процедуру діалізу. Інформація про причини смерті не наводиться. Представник артиста при цьому розповів порталу, що Брімлі пішов з життя, перебуваючи вдома. Відзначається, що у актора в 1979 році був діагностований цукровий діабет.

Брімлі народився в місті Солт-Лейк-Сіті (штат Юта) 27 вересня 1934 року. Популярність йому принесла роль Теда Спіндлера у фільмі “Китайський синдром” (The China Syndrome, 1979). Актор також знявся в картині “Без злого умислу” (Absence of Malice, 1981), в екранізації однойменного роману американського письменника Джона Ірвінга “Готель Нью-Гемпшир” (The Hotel New Hampshire, 1984), фантастичному фільмі “Кокон” (Cocoon, 1985 ), що отримав “Оскар” за кращі візуальні ефекти, і багатьох інших кінострічках.

Як повідомляв УНН, американський телеведучий і актор Реджіс Філбін помер в США у віці 88 років.