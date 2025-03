В США умер известный актер Уилфорд Бримли

По данным портала, Бримли находился в больничном отделении интенсивной терапии и проходил процедуру диализа. Информация о причинах смерти не сообщается. Представитель артиста при этом рассказал порталу, что Бримли ушел из жизни, находясь дома. Отмечается, что у актера в 1979 году был диагностирован сахарный диабет.

Бримли родился в городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта) 27 сентября 1934 года. Известность ему принесла роль Теда Спиндлера в фильме “Китайский синдром” (The China Syndrome, 1979). Актер также снялся в картине “Без злого умысла” (Absence of Malice, 1981), в экранизации одноименного романа американского писателя Джона Ирвинга “Отель Нью-Хэмпшир” (The Hotel New Hampshire, 1984), фантастическом фильме “Кокон” (Cocoon, 1985 ), получивший “Оскар” за лучшие визуальные эффекты, и многих других фильмах.

