В США умер известный актер Уилфорд Бримли

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102548 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111777 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116661 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 149918 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116430 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 141237 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104192 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102830 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105095 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102287 просмотра

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В США умер известный актер Уилфорд Бримли

В США умер известный актер Уилфорд Бримли

Киев  •  УНН

 • 51159 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Американский актер Уилфорд Бримли, сыгравший роль доктора Блэра в фильме “Нечто” (The Thing, 1982), умер в субботу на 86-м году жизни в штате Юта. Об этом со ссылкой на представителя артиста и источники сообщил портал TMZ, передает УНН.

По данным портала, Бримли находился в больничном отделении интенсивной терапии и проходил процедуру диализа. Информация о причинах смерти не сообщается. Представитель артиста при этом рассказал порталу, что Бримли ушел из жизни, находясь дома. Отмечается, что у актера в 1979 году был диагностирован сахарный диабет.

Бримли родился в городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта) 27 сентября 1934 года. Известность ему принесла роль Теда Спиндлера в фильме “Китайский синдром” (The China Syndrome, 1979). Актер также снялся в картине “Без злого умысла” (Absence of Malice, 1981), в экранизации одноименного романа американского писателя Джона Ирвинга “Отель Нью-Хэмпшир” (The Hotel New Hampshire, 1984), фантастическом фильме “Кокон” (Cocoon, 1985 ), получивший “Оскар” за лучшие визуальные эффекты, и многих других фильмах.

Как сообщал УНН, американский телеведущий и актер Реджис Филбин умер в США в возрасте 88 лет.

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