Twitter назвав найпопулярніший пост року

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Користувачі Twitter найчастіше в 2020 році пересилали останні повідомлення аккаунта американського актора Чедвіка Боузман зі звісткою про його смерть. Про це йдеться в блозі соціальної мережі, передає УНН.

Боузман, відомий за роллю Чорної пантери з серії фільмів всесвіту Marvel, помер в кінці серпня через рак товстої кишки. Йому було було 43 роки. Твіт, в якому повідомлялося про його смерть, став найпопулярнішим в історії соцмережі вже на наступний день, коли повідомлення набрало більше 5,7 млн ​​лайків.

Станом на 9 грудня біля цього поста 3,1 млн ретвітів і 7,5 млн лайків.

Також Twitter склав список людей, яких частіше за інших обговорювали користувачі соцеті в цьому році. На першому місці знаходиться президент США Дональд Трамп, на другому — кандидат в президента Сполучених Штатів Джо Байден, якого американські ЗМІ називають переможцем на виборах глави держави. На третьому місці опинився Джордж Флойд — афроамериканець, який загинув в Міннеаполісі при затриманні поліцією.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Акаунти президента США в Twitter перейдуть Байдену в день інавгурації

Найпопулярнішим хештегом 2020 року стало #COVID19, а друге місце зайняв #BlackLivesMatter.

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