Твіт про смерть зірки "Чорної пантери" став найпопулярнішим
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Твіт про смерть актора Чедвіка Боузмана, який зіграв головну роль у фільмі "Чорна пантера" (Black Panther, 2018) встановив новий рекорд за популярністю, передає УНН.
Так, повідомлення на Twitter-акаунті актора про його смерть вже набрало 7,3 млн уподобань, понад 2,2 млн ретвітів та 930,5 тис. цитат.
Додамо, що раніше на офіційному акаунті Twitter повідомили, що твіт про смерть актора Чедвіка Боузмана став таким, що набрав найбільшу в історії Twitter кількість лайків.
Нагадаємо, актор Чедвік Боузман, який зіграв головну роль у фільмі "Чорна пантера" (Black Panther, 2018), помер від раку у віці 43 років.