Твит о смерти звезды "Черной пантеры" стал самым популярным
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Твит о смерти актера Чедвика Боузмана, сыгравшего главную роль в фильме "Черная пантера" (Black Panther, 2018) установил новый рекорд по популярности, передает УНН.
Так, сообщение в Twitter-аккаунте актера о его смерти уже получило 7,3 млн лайков, более 2,2 млн ретвитов и 930,5 тыс. цитат.
Добавим, что ранее на официальном аккаунте Twitter сообщили, что твит о смерти актера Чедвика Боузмана набрал наибольшее в истории Twitter количество лайков.
Напомним, актер Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в фильме "Черная пантера" (Black Panther, 2018), умер от рака в возрасте 43 лет.