Twitter намерен подать в суд на Илона Маска
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Twitter намерен подать в суд на американского бизнесмена Илона Маска. Об этом сообщил глава правления Twitter Брет Тейлор, передает УНН.
Детали
Как отмечается, причиной для подачи в суд стал отказ Маска от сделки по приобретению Twitter.
"Совет директоров Twitter обязуется закрыть сделку по цене и условиям, согласованным с господином Маском, и планирует подать в суд для обеспечения соблюдения соглашения о слиянии. Мы уверены, что победим в Канцлерском суде штата Делавер", — подчеркнул Тейлор.
Контекст
Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск предложил выкупить остальные акции компании Twitter после того, как он купил 9,2% ее акций.
Он заключил соглашение о покупке Twitter Inc за 44 миллиарда долларов наличными в рамках транзакции, которая передает контроль над платформой социальных медиа.
Позже Маск пригрозил отказаться от сделки с Twitter за 44 миллиарда долларов. Илон обвинил Twitter в "сопротивлении и подрыве" его права на информацию о поддельных аккаунтах на платформе, назвав это "явным существенным нарушением" условий их соглашения о слиянии.
Также стало известно, что соглашение Илона Маска о покупке Twitter находится под угрозой, поскольку его аналитики не нашли эффективных путей для проверки и выявления корректного количества спам-аккаунтов в соцсети.
Как пишет CNBC ссылаясь на письмо, отправленное адвокатом Маска главному юридическому директору Twitter Маск расторг соглашение о приобретении социальной сети. Как заявил адвокат Skadden Arps Майк Ринглер, "Twitter не выполнил своих договорных обязательств".