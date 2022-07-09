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Twitter має намір подати до суду на Ілона Маска

Twitter має намір подати до суду на Ілона Маска

Київ • УНН

 • 194540 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Twitter має намір подати до суду на американського бізнесмена Ілона Маска. Про це повідомив голова правління Twitter Брет Тейлор, передає УНН.

Деталі

Як зазначається, причиною для подачі до суду стала відмова Маска від угоди з придбання Twitter.

"Рада директорів Twitter зобов'язується закрити угоду за ціною та умовами, узгодженими з паном Маском, і планує подати до суду для забезпечення дотримання угоди про злиття. Ми впевнені, що переможемо в Канцлерському суді штату Делавер", — наголосив Тейлор.

Контекст

Власник Tesla та SpaceX Ілон Маск запропонував викупити решту акцій компанії Twitter після того, як він купив 9,2% її акцій.

Він уклав угоду про купівлю Twitter Inc за 44 мільярди доларів готівкою в рамках транзакції, яка передає контроль над платформою соціальних медіа.

Пізніше Маск пригрозив відмовитися від угоди з Twitter за 44 мільярди доларів. Ілон звинуватив Twitter у "спротиві та підриві" його права на інформацію про підроблені облікові записи на платформі, назвавши це "явним суттєвим порушенням" умов їх угоди про злиття.

Також стало відомо, що угода Ілона Маска щодо купівлі Twitter знаходиться під загрозою, оскільки його аналітики не знайшли ефективних шляхів для перевірки й виявлення коректної кількості спам-акаунтів в соцмережі.

Як пише CNBC посилаючись на лист, відправлений адвокатом Маска головному юридичному директору Twitter Маск розірвав угоду про придбання соціальної мережі. Як заявив адвокат Skadden Arps Майк Рінглер,"Twitter не виконав своїх договірних зобов'язань".

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