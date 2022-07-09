Ілон Маск відмовився від купівлі Twitter - ЗМІ

Деталі

CNBC посилається на лист, відправлений адвокатом Маска головному юридичному директору Twitter. Як заявив адвокат Skadden Arps Майк Рінглер,"Twitter не виконав своїх договірних зобов'язань".

За його словами, Twitter надав Маску не всю інформацію, яку він запитував.

Як відомо, раніше Маск зазначав, що хоче перевірити заяви соціальної мережі про кількість фейкових акаунтів, перш ніж укладати угоду.

Доповнення

Як писав УНН, угода Ілона Маска щодо купівлі Twitter знаходиться під загрозою, оскільки його аналітики не знайшли ефективних шляхів для перевірки й виявлення коректної кількості спам-акаунтів в соцмережі.

Контекст

Власник Tesla та SpaceX Ілон Маск запропонував викупити решту акцій компанії Twitter після того, як він купив 9,2% її акцій.

Він уклав угоду про купівлю Twitter Inc за 44 мільярди доларів готівкою в рамках транзакції, яка передає контроль над платформою соціальних медіа.

Пізніше Маск пригрозив відмовитися від угоди з Twitter за 44 мільярди доларів. Ілон звинуватив Twitter у "спротиві та підриві" його права на інформацію про підроблені облікові записи на платформі, назвавши це "явним суттєвим порушенням" умов їх угоди про злиття.