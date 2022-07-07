Угода Ілона Маска щодо купівлі Twitter знаходиться під загрозою - WP

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Як зазначається, команда Маска припинила участь в деяких дискусіях про фінансування угоди на 44 мільярди доларів. За словами одного з джерел, переговори з інвесторами в останні тижні охололи, оскільки прихильники Ілона висловили сумніви в масиві даних, проданих корпоративним клієнтам з Twitter.

Також наголошується, що команда інвесторів не має достатньо інформації, щоб оцінити перспективи Twitter як бізнесу. Якщо Маск відмовиться від угоди, це може спровокувати масштабну судову тяжбу.

Маск, згідно з умовами угоди, має заплатити 1 млрд доларів, щоб розірвати угоду, проте експерти з правових питань зазначили, що Twitter може спробувати змусити Маска зробити покупку, якщо причина його відмови не пов'язана з фундаментальним бізнесом компанії.

Раніше

Власник Tesla та SpaceX Ілон Маск запропонував викупити решту акцій компанії Twitter після того, як він купив 9,2% її акцій.

Він уклав угоду про купівлю Twitter Inc за 44 мільярди доларів готівкою в рамках транзакції, яка передає контроль над платформою соціальних медіа.

Пізніше Маск пригрозив відмовитися від угоди з Twitter за 44 мільярди доларів. Ілон звинуватив Twitter у "спротиві та підриві" його права на інформацію про підроблені облікові записи на платформі, назвавши це "явним суттєвим порушенням" умов їх угоди про злиття.