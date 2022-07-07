Сделка Илона Маска о покупке Twitter находится под угрозой - WP
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Сделка Илона Маска о покупке Twitter находится под угрозой, поскольку его аналитики не нашли эффективных путей для проверки и выявления корректного количества спам-аккаунтов в соцсети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Washington Рost.
Детали
Как отмечается, команда Маска прекратила участие в некоторых дискуссиях о финансировании сделки на 44 миллиарда долларов. По словам одного из источников, переговоры с инвесторами в последние недели остыли, поскольку сторонники Илона выразили сомнения в массиве данных, проданных корпоративным клиентам из Twitter.
Также отмечается, что у команды инвесторов нет достаточной информации, чтобы оценить перспективы Twitter как бизнеса. Если Маск откажется от сделки, это может спровоцировать масштабную судебную тяжбу.
Маск, согласно условиям соглашения, должен заплатить 1 млрд долларов, чтобы расторгнуть сделку, однако эксперты по правовым вопросам отметили, что Twitter может попытаться заставить Маска совершить покупку, если причина его отказа не связана с фундаментальным бизнесом компании.
Ранее
Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск предложил выкупить остальные акции компании Twitter после того, как он купил 9,2% ее акций.
Он заключил соглашение о покупке Twitter Inc за 44 миллиарда долларов наличными в рамках транзакции, которая передает контроль над платформой социальных медиа.
Позже Маск пригрозил отказаться от сделки с Twitter за 44 миллиарда долларов. Илон обвинил Twitter в "сопротивлении и подрыве" его права на информацию о поддельных аккаунтах на платформе, назвав это "явным существенным нарушением" условий их соглашения о слиянии.