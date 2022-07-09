Илон Маск отказался от покупки Twitter - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Американский бизнесмен Илон Маск расторг соглашение о приобретении социальной сети Twitter. Об этом сообщает издание CNBC, передает УНН.
Детали
CNBC ссылается на письмо, отправленное адвокатом Маска главному юридическому директору Twitter. Как заявил адвокат Skadden Arps Майк Ринглер, "Twitter не выполнил своих договорных обязательств".
По его словам, Twitter предоставил Маску не всю информацию, которую он спрашивал.
Как известно, ранее Маск отмечал, что хочет проверить заявления социальной сети о количестве фейковых аккаунтов, прежде чем заключать сделку.
Дополнение
Как писал УНН, соглашение Илона Маска о покупке Twitter находится под угрозой, поскольку его аналитики не нашли эффективных путей для проверки и выявления корректного количества спам-аккаунтов в соцсети.
Контекст
Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск предложил выкупить остальные акции компании Twitter после того, как он купил 9,2% ее акций.
Он заключил соглашение о покупке Twitter Inc за 44 миллиарда долларов наличными в рамках транзакции, передающей контроль над платформой социальных медиа.
Позже Маск пригрозил отказаться от сделки с Twitter за 44 миллиарда долларов. Илон обвинил Twitter в "сопротивлении и подрыве" его права на информацию о поддельных аккаунтах на платформе, назвав это "явным существенным нарушением" условий их соглашения о слиянии.