Животноводы предлагают изготавливать тушенку из мяса, пораженного АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Ассоциация животноводов Украины (АЖУ) обратилась к Президенту Владимиру Зеленскому относительно внесения изменений в Инструкцию по борьбе с африканской чумой свиней для внедрения механизма переработки мяса из пострадавших от АЧС хозяйств на тушенку. Об этом рассказала председатель ассоциации Ирина Паламар, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АЖУ.
Паламар уточнила, что сегодня такую практику используют в Польше.
"Еще одним направлением, которое мы хотим реализовать в рамках соглашения о ЗСТ, является экспорт в ЕС нашей говядины, которая является достаточно конкурентной как по качеству, так и по цене", - отметила она.
Напомним, из-за АЧС объемы производства свинины в Украине за последние несколько лет очень сократились. И сегодня больше всего свинины наша страна импортирует из Польши.
Вместе с тем, как рассказал Сергей Тригубенко, цены на свинину в Украине сейчас уже выше, чем в странах ЕС.