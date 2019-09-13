Тваринники пропонують виготовляти тушонку з м'яса, ураженого АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Асоціація тваринників України (АТУ) звернулася до Президента Володимира Зеленського щодо внесення змін до Інструкції з боротьби з африканською чумою свиней для впровадження механізму переробки м'яса з постраждалих від АЧС господарств на тушонку. Про це розповіла голова асоціації Ірина Паламар, передає УНН з посиланням на пресслужбу АТУ.
Паламар уточнила, що сьогодні таку практику використовують у Польщі.
"Ще одним напрямом, який ми хочемо реалізувати в межах угоди про ЗВТ, є експорт до ЄС нашої яловичини, яка є досить конкурентною як за якістю, так і за ціною", — зазначила вона.
Нагадаємо, через АЧС обсяги виробництва свинини в Україні за останні кілька років дуже скоротилися. І сьогодні найбільше свинини наша країна імпортує з Польщі.
Разом з тим, як розповів Сергій Тригубенко, ціни на свинину в Україні зараз вже є вищими, аніж в країнах ЄС.