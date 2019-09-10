Найбільше свинини Україна імпортує з Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. За 8 місяців цього року Україна імпортувала свинини (свіжої, охолодженої або мороженої) на 31 млн дол. Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає УНН.
Найбільше свинини везуть українцям поляки. У січні-серпні Україна імпортувала з Польщі продукту на 14,8 млн дол. Далі у списку найбільших постачальників свинини в Україну йде Німеччина — на 5,9 млн дол. та Нідерланди — на 3,1 млн дол.
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Загалом із країн ЄС протягом звітного періоду Україна імпортувала свинини на 23,8 млн дол.
При цьому, протягом січня-серпня цього року Україна експортувала свинини на 3,1 млн дол.
Нагадаємо, за словами Сергія Тригубенка, свинина в Україні коштує вже дорожче, аніж в ЄС.