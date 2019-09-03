В Україні продовжує дорожчати свинина
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. З початку року свинина в Україні подорожчала на 10,5%. Про це свідчать дані інфляційного барометра, передає УНН.
Станом на 3 вересня цього року 1 кг свинини коштує в середньому 114,9 грн.
Зазначимо, що з початку року в Україні переважна більшість продуктів харчування зі списку соціальних подорожчала. Так, борошно зросло в ціні на 13,4% - до 15,2 грн за кг, ковбаси - на 16,08%, до 200,5 грн за кг, рис - на 5%, до 28,4 грн за кг, сир м'який - на 6,2%, до 138,9 грн за кг, картопля - на 55,2%, до 16,1 грн за кг.
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При цьому, з початку року в Україні подешевшав буряк - на 52,3%, до 6,6 грн за кг, капуста - на 64,7%, до 9,1 грн за кг, курятина - на 17,8%, до 91,9 грн за кг, олія - на 8,6%, до 33,1 грн за кг, масло - на 0,6%, до 203,8 грн за кг.
Нагадаємо, Україна останнім часом значно скоротила виробництво власної свинини. Натомість, ми нарощуємо імпорт цього товару, і найбільше – з Польщі.
Серед причини такої ситуації – вірус африканської чуми свиней, який не можуть приборкати в Україні вже декілька років поспіль.
За даними політика Сергія Тригубенка, свинина на нашому внутрішньому ринку вже коштує дорожче, ніж у ЄС. І прогнози експертів вказують на те, що ціни будуть рости й надалі.