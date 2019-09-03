В Украине продолжает дорожать свинина

По состоянию на 3 сентября этого года 1 кг свинины стоит в среднем 114,9 грн.

Отметим, что с начала года в Украине подавляющее большинство продуктов питания из списка социальных подорожало. Так, мука выросла в цене на 13,4% - до 15,2 грн за кг, колбасы - на 16,08%, до 200,5 грн за кг, рис - на 5%, до 28,4 грн за кг, сыр мягкий - на 6,2%, до 138,9 грн за кг, картофель - на 55,2%, до 16,1 грн за кг.

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При этом, с начала года в Украине подешевел свекла - на 52,3%, до 6,6 грн за кг, капуста - на 64,7%, до 9,1 грн за кг, курятина - на 17,8%, до 91,9 грн за кг, подсолнечное масло - на 8,6%, до 33,1 грн за кг, масло - на 0,6%, до 203,8 грн за кг.

Напомним, Украина в последнее время значительно сократила производство собственной свинины. Вместо этого, мы наращиваем импорт этого товара, и больше всего - из Польши.

Среди причин такой ситуации - вирус африканской чумы свиней, который не могут обуздать в Украине уже несколько лет подряд.

По данным политика Сергея Тригубенко, свинина на нашем внутреннем рынке уже стоит дороже, чем в ЕС. И прогнозы экспертов указывают на то, что цены будут расти и дальше.