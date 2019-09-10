Больше всего свинины Украина импортирует из Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. За 8 месяцев этого года Украина импортировала свинины (свежей, охлажденной или мороженой) на 31 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.
Больше всего свинины везут украинцам поляки. В январе-августе Украина импортировала из Польши продукта на 14,8 млн долл. Далее в списке крупнейших поставщиков свинины в Украину идет Германия - на 5,9 млн долл. и Нидерланды - на 3,1 млн долл.
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В общем из стран ЕС в течение отчетного периода Украина импортировала свинины на 23,8 млн долл.
При этом, в январе-августе этого года Украина экспортировала свинины на 3,1 млн долл.
Напомним, по словам Сергея Тригубенко, свинина в Украине стоит уже дороже, чем в ЕС.