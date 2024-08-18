Туск резко высказался относительно «Северных потоков»

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко прокомментировал ситуацию относительно «Северных потоков» (Nord stream), передает УНН.

Детали

«Всем инициаторам и меценатам «Северных потоков 1 и 2». Единственное, что вы должны сделать сегодня, это извиниться и сидеть тихо», - написал Дональд Туск в соцсети X в субботу, 17 августа.

Его поддержал глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера.

«Плохая новость для адресатов: в Польше также есть единодушие в этом вопросе», - написал он.

Как пишет "Польское радио", вероятно комментарии польских топ-политиков касаются заявлений бывшего руководителя Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Аугуста Ганнинга (August Hanning). Он 15 августа в разговоре с телеканалом Welt TV заявил, что Польша причастна к диверсионной операции по подрыву газопроводов "Северный поток".

Контекст

14 августа стало известно, что прокуратура Германии еще в июне выдала ордер на арест украинца-дайвера Владимира Ж., которого подозревала в причастности к взрывам на «Северных потоках» в сентябре 2022 года. По данным немецких следователей, мужчина находился в Польше, однако польские правоохранители сообщили, что не смогли его задержать, потому что в начале июля украинец выехал из Польши якобы в Украину.

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