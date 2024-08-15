Подоляк по делу "Северного потока" указал на россию - Reuters

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в деле о взрывах, повредивших газопровод Nord Stream 2, указал пальцем на россию, в комментарии Reuters в четверг, пишет УНН.

Детали

"Такой акт может быть совершен только при наличии больших технических и финансовых ресурсов... и у кого было все это (...)? Только у россии", - отметил Подоляк в письменных комментариях.

"Украина не имеет никакого отношения к взрывам на Северном потоке", - сказал Подоляк, добавив, что Украина не получила никакого стратегического или тактического преимущества от взрывов.

Дополнение

Трубопроводы "Северного потока" - Nord Stream 1 и 2, транспортирующие газ по дну Балтийского моря, подверглись серии взрывов в сентябре 2022 года, через семь месяцев после того, как рф начала полномасштабное вторжение в Украину.

Германия, Дания и Швеция начали расследование, и шведы обнаружили следы взрывчатых веществ на нескольких предметах, изъятых с места взрыва, подтвердив, что взрывы были преднамеренными действиями.

Польские прокуроры заявили в среду, что "Польша получила европейский ордер на арест, выданный Берлином в связи со взрывами, но подозреваемый украинец по имени Владимир З. уже покинул Польшу", пишет издание.

По делу "Северного потока" выдан первый ордер на арест, разыскивают украинца - СМИ