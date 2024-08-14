В деле "Северного потока" выдали первый ордер на арест, разыскивают украинца - СМИ

В деле о взрывах на "Северном потоке" (Nord Stream) генеральный прокурор Германии дошел до этапа первого ордера на арест после расследования. Разыскиваемый человек - украинец, сообщают немецкие издания ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) и Die Zeit, пишет УНН.

Детали

"Генеральный прокурор Йенс Роммель получил первый ордер на арест подозреваемого лица", - говорится в сообщении.

По информации ARD, SZ и Die Zeit, "это украинец Владимир, который, как сообщается, недавно находился в Польше". "Согласно исследованию, в качестве подозреваемых фигурируют еще двое украинских граждан, в частности женщина", - пишет издание. Сообщается также, что их подозревают в причастности, возможно, как водолазов. Согласно новым данным, информация о других подозреваемых основана, среди прочего, на информации иностранной разведки.

Пресс-секретарь генерального прокурора ФРГ, как сообщается, оставила вопрос об ордере на арест без ответа.

В июне немецкие прокуроры, как указано, обратились к польским властям с европейским ордером на арест подозреваемого. Но результата не получено. "Во время короткого телефонного разговора во вторник" Владимир, как сообщается, "был удивлен этим обвинением". "Он отрицал свою причастность к атакам на Nord Stream", - пишет издание.

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